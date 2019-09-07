Школу из контейнеров в Нарыне правительство признало «символом проблем»

Школа из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области стала символом проблем, копившихся в системе образования десятилетиями. Об этом заявил отдел информационной политики аппарата правительства.
В кабмине утверждают, что проблемы не скрывали. Напротив, в правительстве уверяют, что орган исполнительной власти всегда старался консолидировать усилия всех госорганов в их решении.
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Напомним, учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.