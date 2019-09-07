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Власть

Школу из контейнеров в Нарыне правительство признало «символом проблем»

Фото из интернета. Контейнерная школа в Нарыне

Школа из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области стала символом проблем, копившихся в системе образования десятилетиями. Об этом заявил отдел информационной политики аппарата правительства.

В кабмине утверждают, что проблемы не скрывали. Напротив, в правительстве уверяют, что орган исполнительной власти всегда старался консолидировать усилия всех госорганов в их решении.

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«За последние три года удалось открыть рекордные 220 новых школ в стране. Правительство сумело найти резервы для повышения заработной платы учителям на 30 процентов. Школа из контейнеров в селе Кенеш, где старую признали аварийной только в этом году, привлекла огромное внимание общественности к проблеме образования. В этих условиях правительство использует этот полностью оправданный общественный резонанс и озабоченность граждан, чтобы и дальше усиливать меры по решению наболевших проблем школьного образования, и представить обществу конкретные результаты своей работы», — прокомментировали резонанс в правительстве.

Напомним, учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

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