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Власть

Очень бедный Алтынбек Торутаев. Что известно о новом главном таможеннике страны

Фото пресс-службы ГТС. Алтынбек Торутаев

Алмаз Онолбеков снят с должности главного таможенника страны. На его место назначен его заместитель Алтынбек Торутаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

24.kg изучило биографию нового председателя Государственной таможенной службы.

Торутаев Алтынбек Элимович родился 26 июля 1977 года. Его место рождения нигде не указывается. Из неофициальных данных стало известно, что он уроженец Нарынской области. Оттуда же, к слову, родом глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

Однако связывают нового назначенца не с главой кабмина, а с бывшим замглавы ГТС Райымбеком Матраимовым.

По некоторым сведениям, Алтынбек Торутаев является ставленником Раима-миллиона. Есть информация, требующая уточнения, что именно Райымбек Матраимов пролоббировал назначение Торутаева на пост главы ГТС.

Достаточно проследить карьерный рост Алтынбека Торутаева, чтобы убедиться, как бок о бок шли эти два товарища по службе.

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Из биографии нового главы ГТС известно, что в 1998-м он окончил Чуйский университет по специальности «налоговое дело», в 2007-м — магистратуру Кыргызского национального университета по специальности «финансы и кредит».

В государственных органах Кыргызстана он работает с 2000 года. Был инспектором Налоговой службы в городе Оше, специалистом Минэкономики и Минфина.

В ГТС Торутаев пришел в 2007 году на должность старшего инспектора управления таможенных платежей тогда еще Государственного таможенного комитета КР. В июне 2010 года стал главным инспектором, а в феврале 2011-го заместителем начальника этого управления таможенных платежей ГТС.

В 2014 году Алтынбек Торутаев стал заместителем начальника Юго-Западной таможни, а в августе 2015-го возглавил таможню «Ош».

В апреле 2016 года его назначили первым заместителем председателя ГТС. В декабре 2017-го по распоряжению тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова он был освобожден от должности.

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Буквально за месяц до этого, напомним, уволили и Райымбека Матраимова. Сапар Исаков тогда заявил, что намерен очистить всю систему.

«Неважно, кого уволили, кого привели, главное — результат, чтобы общественность его увидела», — сказал тогда глава кабмина.

Но не прошло и года, как в авгсуте 2018-го Алтынбек Торутаев вновь вернулся на пост зампреда ГТС. А через год — в августе 2019-го — пошел на повышение, возглавив Таможенную службу.

Сам Алтынбек Торутаев пока в скандалах не замечен. Он мало выступает в СМИ, информации в открытом доступе о нем немного. Обычно чиновники, проработав несколько лет на таможне, сколачивают себе баснословное богатство. Взять того же экс-главу железнодорожной таможни «Северная» Нурбека Айбашева, который проходит фигурантом дела о таможенниках. ГСБЭП опубликовал видео с обыском у него дома, где нашли в числе прочего 25 дорогостоящих часов.

Однако официально все таможенники страны свои богатства, конечно, не демонстрируют. В рамках проекта «Декларатор» журналисты выяснили, что и у Алтынбека Торутаева в декларациях мало что отражено.

В 2015 году доход Алтынбека Торутаева составил 438 тысяч 914 сомов, а расход — 480 тысяч. У него было три машины — две «Тойоты», 2000-го и 2008 года выпуска, а также Lexus ES300.

Главный таможенник страны живет в скромной квартире площадью 39 квадратных метров – это примерно однокомнатная квартира.

В 2016 году он стал ездить на «Тойоте» 2008 года выпуска. Его доход за 2016 год составил всего 643 тысячи 498 сомов. У его родственников нет вообще никакого имущества.
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