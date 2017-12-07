С увольнением «Раима-миллионера» ничего не закончилось, все только начинается

«На самом деле с этим увольнением (заместителя председателя Гостаможенной службы Райыимберди Матраимова. — Прим. ИА «24.kg») еще ничего не закончилось», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Сапар Исаков.

«Все еще впереди. Надо нам перестраивать систему. Все, что там образовалось, нужно менять. Я это доведу до логического конца. Главное, чтобы был результат. Неважно, кого уволили, кого привели, главное — результат, чтобы общественность его увидела. Дайте время, когда мы встретимся в следующий раз, сможем поговорить об этом более подробно», — прокомментировал Сапар Исаков.

Самым громким кадровым решением Сапара Исакова стало увольнение казалось непотопляемого заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Его отстранили от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».