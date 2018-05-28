ГСБЭП опубликовало видео обыска в доме задержанного сегодня бывшего таможенника

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали экс-главу железнодорожной таможни «Северная» Нурбека Айбашева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСБЭП.

Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением». Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 до конца следствия.

«Экс-начальник Центральной таможни ГТС, вступив в сговор с представителем ОсОО «А.», способствовал незаконному таможенному оформлению товаров из Китая. 20 августа 2015 года между ОсОО «А.», аффилированным с гражданином Нурбеком Айбашевым, и компанией U.Q.I.T.C.L. заключен контракт на переработку в КНР шкур крупного рогатого скота, кожи хромового дубления, кожевенного краста, натуральной кожи и искусственной кожи в обувь, одежду и другие предметы галантереи», — рассказали в ГСБЭП.

При содействии Нурбека Айбашева Управление организации таможенного дела, Управление таможенных платежей и Правовое управление ГТС необоснованно и неверно идентифицировали используемый в переработке товар вне таможенной территории. Без ведома генерального директора ОсОО «А.» Г. Умарова, на основании якобы поданного заявления выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории.

«Этим разрешением ОсОО «А.» предоставили возможность переработки вне таможенной территории кожевенного краста. Компания в нарушение условий использования указанного разрешения ГТС предоставляла товары не переработчику — U.Q.I.T.C.L., а другой компании — S.K. В результате незаконной выдачи должностными лицами ГТС разрешения и его необоснованного использования экс-начальником Центральной таможни государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 166 миллионов сомов в виде неуплаты в бюджет обязательных таможенных платежей», — добавили в ГСБЭП.

ИА «24.kg» стало известно, что при обыске у Нурбека Айбашева изъяли документы и около 25 дорогостоящих часов.