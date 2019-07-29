Президент подписал новый закон о государственно-частном партнерстве

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о государственно-частном партнерстве. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 19 июня 2019 года. Цель документа — совершенствование законодательства страны о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с учетом правоприменительной практики, упрощение процедур и сокращение сроков в процессе подготовки проектов ГЧП.

Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

«Со дня вступления в силу нового утратит силу действующий закон о ГЧП. Реализация проекта государственно-частного партнерства, находящегося на стадии подготовки либо проведения тендера, может осуществляться по выбору государственного партнера в соответствии с процедурами, установленными принятым новым законом», — подчеркнули в отделе информационной политики аппарата президента.