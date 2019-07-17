Омурбеку Текебаеву необходима хирургическая операция. Он думает

Осужденному лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву нужна операция. Об этом 24.kg со ссылкой на врачей сообщили в секретариате политорганизации.

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Сейчас продолжается медицинское обследование. Врачи рекомендуют Омурбеку Текебаеву удалить межпозвоночную грыжу. Сам осужденный, этапированный из камеры в стационар, свое согласие на хирургическое вмешательство пока не дал.

Вчера, 16 июля, Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.

В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.