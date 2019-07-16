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Общество

Рассмотрение дела Омурбека Текебаев перенесли на август

Верховный суд перенес рассмотрение дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на 21 августа. Решение принято сегодня.

Как сообщил журналистам депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов, судебная коллегия не успела ознакомиться с материалами дела, поэтому процесс перенесли.

«Они заявили, что дело объемное, не успели ознакомиться, хотя было достаточно времени, наши адвокаты подали заявление на рассмотрение дела по новым обстоятельствам еще в мае. Поэтому сегодняшнее решение нам не понятно», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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