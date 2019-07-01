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Власть

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава Ленинского района Нурдин Тынаев переведен на должность начальника управления муниципального имущества столичной мэрии. Ранее он занимал должность руководителя аппарата, а с 2016 года — акима Ленинского района.

Токтосун Султанов назначен акимом Ленинского района. Ранее он возглавлял Первомайский акимиат.

Главой Первомайского района стал Алибек Биримкулов. Он окончил Кыргызскую аграрную академию, факультет «Банковское дело». Был членом ТИК Сокулукского района, а также заместителем главы Сокулукской и Панфиловской районной администрации.
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