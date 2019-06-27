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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Сделка по «Форуму» фиктивная

Сделка, в которой Субихи Пархати приобрел у Алмазбека Атамбаева ОсОО НПФ «Форум», фиктивная. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, произведена мнимая продажа компаний, но имущество осталось в собственности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Очевидно, что Субихи Пархати — подставное лицо. Обвинения депутатской комиссии обоснованные. Есть подозрения о незаконном обогащении, отмывании незаконно полученных доходов. Есть факты, которые подтверждают причиненный ущерб», — сказал Откурбек Джамшитов.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений экс-президенту: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации столичной теплоцентрали, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.
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