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Власть

В МВД не знают, дарил ли Алмазбек Атамбаев наградное оружие членам ОПГ

МВД не может подтвердить, что при Алмазбеке Атамбаеве граждане России, в том числе члены ОПГ, получили огнестрельное оружие. Об этом сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщил заместитель начальника Следственной службы Мырзалы Джумабаев.

У депутатов есть информация, что в бытность Алмазбека Атамбаева премьер-министром он вручил 123 иностранным гражданам, в том числе представителям ОПГ, огнестрельное оружие.

В МВД ничего не известно по этому факту.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
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