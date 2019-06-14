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Власть

Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от СДПК

Депутат парламента от СДПК Ирина Карамушкина предлагает разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардеп выразила недовольство составом депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. По ее мнению, в нее вошли «иуды, обиженные и униженные».

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«Народ, запомните эти фамилии, пусть навсегда в историю Кыргызстана войдут они как иуды, кто обижен и унижен был не Алмазом Атамбаевым, а своей кармой и судьбой! От фракции СДПК вошла Строкова, которую Алмаз Шаршенович поднял от учительницы начальных классов, доверил быть депутатом высшего законодательного органа страны», — отметила Ирина Карамушкина.

«Я за то, чтобы разогнать шестой, предательский и трусливый, созыв Жогорку Кенеша. Но очень сомневаюсь, что придут лучшие», — пишет она.

Напомним, что накануне парламент утвердил состав комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
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