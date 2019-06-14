Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от СДПК

Депутат парламента от СДПК Ирина Карамушкина предлагает разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Нардеп выразила недовольство составом депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. По ее мнению, в нее вошли «иуды, обиженные и униженные».
«Я за то, чтобы разогнать шестой, предательский и трусливый, созыв Жогорку Кенеша. Но очень сомневаюсь, что придут лучшие», — пишет она.
Напомним, что накануне парламент утвердил состав комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.