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Власть

Главы государств — членов ШОС проводят встречу в узком составе

Главы государств членов ШОС проводят встречу в узком составе.

В здании Конгресс-холла их встретил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования главы делегаций отправились на заседание в узком составе.

В нем участвуют Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент России Владимир Путин, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

После заседания в узком составе ожидается встреча в расширенном формате, в которой примут участие и лидеры стран  наблюдателей ШОС.
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