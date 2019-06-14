Главы государств — членов ШОС проводят встречу в узком составе.

В здании Конгресс-холла их встретил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования главы делегаций отправились на заседание в узком составе.

В нем участвуют Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент России Владимир Путин, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

После заседания в узком составе ожидается встреча в расширенном формате, в которой примут участие и лидеры стран — наблюдателей ШОС.