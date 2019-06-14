Женщины-депутаты придумали, как бороться со злостными неплательщиками алиментов

Женщины-депутаты предложили ряд поправок в законодательство, в частности в Семейный кодекс и Кодекс о проступках, чтобы эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов.

По замыслу инициаторов минимальный размер алиментов, взыскиваемых в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя, должен соответствовать прожиточному минимуму на ребенка согласно его возрасту. То есть подросток от 7 до 14 лет может рассчитывать на четверть от заработка папы или мамы, но при этом сумма должна составлять не менее половины от прожиточного минимума.

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При этом сохраняется возможность взыскания алиментов единовременно.

«Таким образом, у недобросовестного родителя, имеющего доход в размере средней заработной платы или выше, не будет стимула представлять справки о заработной плате, например, в 5 тысяч сомов, чтобы размер алиментов составил на одного ребенка 1 тысячу 250 сомов», — отмечают нардепы.

Кроме того, если родитель систематически (два и более раз) умышленно или не в полном объеме не платит алименты и не исполняет решение суда, его привлекут к ответственности по Кодексу о проступках.

Предлагаемые поправки также предусматривают обязанность родителя принимать участие в дополнительных расходах на ребенка (например, в случае его болезни), даже если родитель передал в счет уплаты свою недвижимость.

Неплательщик алиментов также не сможет выехать из страны, пока не погасит задолженность.

По данным МВД, в 2018 году разыскивали 831 задолжника выплат на ребенка.

Еще одно нововведение: если у родителя-алиментщика есть шестимесячная задолженность по выплатам, второй родитель без его разрешения и при наличии справки сможет вывозить ребенка за границу. Суд должен в течение месяца принять соответствующее решение.