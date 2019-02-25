Злостным неплательщикам алиментов хотят запретить выезд за границу

В Кыргызстане хотят запретить выезжать за границу злостным неплательщикам алиментов. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова.
Соответствующие поправки предлагают внести в Семейный кодекс и Закон «О судисполнителях».
Нардеп отметила, что предлагаемые поправки направлены на защиту интересов детей.
«Часто многие забывают о том, что в бракоразводных процессах и в вопросе неуплаты страдают дети», — сказала Айсулуу Мамашова.
В случае одобрения Жогорку Кенеша ситуация должна измениться.
«Мы хотим разработать меры по обеспечению регулярности выплат алиментов. Если родители не выплачивают алименты в установленные судисполнителем сроки, предлагаем ограничить неплательщика в выезде за границу», — заметила парламентарий.
Кроме того, злостных неплательщиков алиментов хотят временно ограничивать в праве давать разрешение на вывоз ребенка за границу.
К злостным неплательщикам предлагается относить тех, кто не выплачивает алименты более трех месяцев суммарно в течение года, в том числе путем сокрытия доходов, имущества.