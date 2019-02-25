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Общество

Злостным неплательщикам алиментов хотят запретить выезд за границу

В Кыргызстане хотят запретить выезжать за границу злостным неплательщикам алиментов. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова.

Соответствующие поправки предлагают внести в Семейный кодекс и Закон «О судисполнителях».

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Нардеп отметила, что предлагаемые поправки направлены на защиту интересов детей.

«Часто многие забывают о том, что в бракоразводных процессах и в вопросе неуплаты страдают дети», — сказала Айсулуу Мамашова.

В случае одобрения Жогорку Кенеша ситуация должна измениться.

«Мы хотим разработать меры по обеспечению регулярности выплат алиментов. Если родители не выплачивают алименты в установленные судисполнителем сроки, предлагаем ограничить неплательщика в выезде за границу», — заметила парламентарий.

Кроме того, злостных неплательщиков алиментов хотят временно ограничивать в праве давать разрешение на вывоз ребенка за границу.

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«Мы часто видим, что опекун не может вывезти за границу на лечение, соревнование и по другим причинам, потому что второй родитель не дает разрешения. В случае неуплаты алиментов в установленные законом сроки необходимость брать разрешение отпадает», — пояснила Айсулуу Мамашова.

К злостным неплательщикам предлагается относить тех, кто не выплачивает алименты более трех месяцев суммарно в течение года, в том числе путем сокрытия доходов, имущества.
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