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Власть

Депутат парламента раскритиковала кадровую политику главы Минздрава

Депутат парламента Аида Исмаилова раскритиковала кадровую политику главы Министерства здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

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По ее словам, ректором Кыргызского государственного института переподготовки и повышения квалификации врачей назначен экс-директор департамента лекарственного обеспечения Рустам Курманов. А он был замешан в скандальных коррупционных схемах.

«В 2016 году по итогам проведенной Генпрокуратурой проверки возбуждены 12 уголовных дел. В результате незаконных действий чиновников ДЛО государству причинен материальный ущерб на 22 миллиона сомов. И теперь бывший руководитель этой структуры абсолютно не может быть ректором института переподготовки врачей», — сказала Аида Исмаилова.

Ее поддержала депутат Евгения Строкова. Кроме непонятного назначения Рустама Курманова, она упомянула и о Динаре Сагинбаевой, фигурантке уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

«Это просто немыслимо! Мало того что она вышла на работу, так к ней еще и охрану за счет государства приставили. Может, ей еще и молоко будут за вредность давать?» — возмутилась нардеп.

Уточняется, что Динара Сагинбаева продолжает руководить Национальным госпиталем, несмотря на то, что ей предъявлено обвинение, связанное с ее профессиональной деятельностью.

В Министерстве здравоохранения ранее пояснили, что судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Динаре Сагинбаевой необходимо находиться дома с 22.00 до 06.00. В остальное время ей разрешается передвигаться по городу. Следственные органы не давали поручения об отстранении ее от занимаемой должности. 
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