Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области

Сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение и назначил нового полномочного представителя правительства в Чуйской области. Им стал 38-летний Алтынбек Намазалиев.

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Напомним, накануне Туйгунаалы Абдраимова отправили в отставку. Официально причину увольнения не сообщают, однако не так давно он прославился хамским поведением по отношению к представителям СМИ. Теперь уже экс-губернатор отказался дать комментарий журналистке, аргументировав это тем, что ему не понравилась ее внешность.

Каковы предпочтения нового полпреда, пока неизвестно. Однако о нем известна другая информация.

24.kg собрало пять фактов о новом главе Чуйской области.

Из прокуроров в губернаторы

Алтынбек Намазалиев родился 17 мая 1981 года в селе Ивановка Иссык-Атинского района. До декабря 2016-го работал в органах прокуратуры. Был старшим следователем по особо важным делам прокуратуры Бишкека, после заместителем и и. о. главы надзорного органа в Жайылском районе. В 2018 году стал акимом Аламединского района Чуйской области.

Миллионы из банковских ячеек

Алтынбек Намазалиев фигурировал в уголовном деле о банковских ячейках, разграбленных в 2010 году. Будучи следователем по особо важным делам прокуратуры Бишкека, он привлекался к уголовной ответственности за незаконное вскрытие и изъятие средств из банковских ячеек. Вместе с ним по делу проходили тогдашние прокурор города Кубанычбек Абылов, его заместитель Манас Нышанов и следователь Анатолий Хегай. Суд их оправдал.

В 2012-м первый замгенпрокурора Нурлан Джээналиев рассказывал подробности того уголовного дела, сколько изъяли средств из ячеек. Напомним, после апрельских событий 2010 года арестовали счета и банковские ячейки в «АзияУниверсалБанке», «Манас Банке», «КыргызКредитБанке» и «Иссык-Куль Инвестбанке». Однако о судьбе денег, хранившихся там, до сих пор ничего неизвестно.

Скандал в Кара-Балте

В 2016 году Алтынбек Намазалиев засветился в еще одном скандале. Он тогда исполнял обязанности прокурора Жайылского района. Конфликт произошел между торговцами базара «Азия-2» в Кара-Балте во время местных выборов. Тогда директор рынка оказывала давление на торговцев, чтобы они проголосовали за ее детей, которые баллотировались в городской кенеш. В противном случае грозила повысить арендную плату за торговые места. По итогам разбирательства приказом генерального прокурора Индиры Джолдубаевой Намазалиева освободили от должности. Официально причиной увольнения послужило «отсутствие надлежащего прокурорского надзора за Жайылским РОВД».

Неприметный аким

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С июня 2018 года Алтынбек Намазалиев возглавлял Аламединский район Чуйской области. На этой должности он себя не проявил. И это тоже факт. О его работе можно судить по качеству дорог в вверенном районе. Стоит только выехать за пределы Бишкека, как натыкаешься на полное бездорожье и ямы. Примером служит та же улица Салиевой. О чем 24.kg постоянно сообщает.

Будучи акимом, он встречался с односельчанами экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, который сейчас привлекается к ответственности за коррупционное преступление. Выслушал их чаяния и обещал довести до властей.

Брат налоговик

Брат Алтынбека Намазалиева — Намазалиев Азамат Абдисаламович — возглавляет управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека.

В апреле на это УГНС жаловались наши читатели, там самовольно ввели новый налог на мусор.