Назначен аким Аламединского района

Марс Саккараев назначен главой государственной администрации — акимом Аламединского района Чуйской области Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, освободив от ранее занимаемой должности.

Бывший глава Аламединского района Алтынбек Намазалиев назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Марс Саккараев с 5 февраля 2019 года занимал должность директора государственного предприятия «Унаа» при Государственной регистрационной службе.