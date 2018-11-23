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Общество

В мэрии Бишкека хотят создать новые департаменты

Восстановить городскую налоговую инспекцию, создать департамент по градостроительству и архитектуре, экономики и развития хотят в столичном муниципалитете. Мэр города Азиз Суракматов представил на очередной сессии БГК структуру мэрии.

По его словам, доходная часть бюджета города составляет 58,2 миллиарда сомов, при этом столице остается всего около 11 процентов, или чуть больше 6 миллиардов сомов. Большая часть средств уходит на социальную сферу. На развитие города остается 6,4 процента, это чуть более 500 миллионов сомов.

Азиз Суракматов предлагает несколько решений для увеличения доходной части городского бюджета. Это внесение изменений в законодательство по регулированию и распределению налоговых поступлений, организационно-структурные мероприятия по администрированию сбора налогов и изменение базовых ставок, коэффициентов по некоторым налоговым позициям, регулируемым органами местного самоуправления.

«Мы обратились в правительство и ГНС по вопросу создания городcкой налоговой службы. Сейчас в муниципалитете нет органа, который координировал бы работу районных управлений ГНС. А это необходимо, если мы хотим увеличить сбор налогов», — сказал он.

Мэр отметил, что сегодня экономическая и налогово-бюджетная политика формируется на уровне государственного органа и влияние муниципалитета на экономическое развитие города ограничено.

«Создание департамента экономики и развития позволит муниципалитету продвигать интересы города по экономическим вопросам. Он будет заниматься разработкой экономической политики города, обеспечивать взаимодействие с Министерством экономики и разрабатывать программы развития города», — проинформировал он.  

Кроме того, в структуре мэрии планируется создание департамента градостроительства и архитектуры.

Азиз Суракматов отметил, что за 2016-2018 годы мэрия предоставила под капитальное и облегченное строительство, благоустройство и текущее содержание на 5 лет 502 земельных участка общей площадью 85,44 гектара.

«Нормативно-правовые акты в области землепользования вызывают много нареканий как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны бизнес-сообщества», — сказал он.

В 2018 году органы прокуратуры возбудили 12 уголовных дел по нарушениям земельного и архитектурно-градостроительного законодательства.

По словам градоначальника, начата работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в области землепользования. В частности, проведение конкурсов на земельные участки посредством интернет-аукционов.
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