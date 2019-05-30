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Власть
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (44)

Депутат назвала родственницу премьер-министра серой кардинальшей Минздрава

За митингами в поддержку врачей, проходящих по делу Азиза Батукаева, стоит невестка премьер-министра, глава фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что врачей, вышедших на митинг против оптимизации системы здравоохранения, стали преследовать, в то время как других митингующих — в поддержку еще не осужденных, но взятых под стражу, Эмиля Макинбетова и Ирину Цопову — нет.

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«Одним из организаторов этих акций является председатель фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова. Она считает своим долгом вести политику в Минздраве, устраивать своих людей на работу. Что у нас теперь, раз муж серый кардинал, то она серая кардинальша Минздрава?» — сказала нардеп.

Евгения Строкова добавила, что Таалайгуль Сабырбекова также входит в состав попечительского совета Национального онкологического центра, а это противоречит закону.

«Идет конфликт интересов, так как она представляет фонд, который занимается онкологической службой», — заключила депутат.
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