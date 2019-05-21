Врачи вновь митингуют у «Белого дома» и требуют повышения зарплат

Врачи бишкекских поликлиник вышли на митинг к «Белому дому».

«Нам надоело ждать повышения зарплаты. В СМИ трубят, президент, премьер-министр, чиновники говорят, что врачам повысили заработные платы, но этого нет», — рассказала врач-гинеколог Айсалкын Джунушалиева.

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Она отметила, что ей начисляют 11 тысяч сомов, но на руки она получает 8 тысяч.

Врачи недовольны и введением смешанного приема.

«Коллеги прошли в течение восьми месяцев переобучение, скоро сдавать экзамены, но многие боятся вести смешанный прием. Я отказалась по этой причине проходить переобучение», — продолжила Айсалкын Джунушалиева.

Собравшиеся врачи раскритиковали и оценивание работы по индикаторам. По их словам, по этой системе не оценивается их ежедневная работа.

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«По индикаторам я должна выявить беременную женщину на сроке 12 недель и поставить ее на учет. А то, что я потом буду вести ее до родов, получается, не оценивают никак. Это не будет отражаться на моей заработной плате?»недоумевает Айсалкын Джунушалиева.

Врач добавила, что их поликлиника отказалась от такой системы.

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Собравшиеся на митинге требуют повысить заработную плату без условий и убрать индикаторы.

Недовольны они и проведенной оптимизацией поликлиник. Теперь за каждой справкой им приходится ездить в головной офис, а медсестры вынуждены ежемесячно сдавать туда отчеты.

Врачи обратились к президенту, премьер-министру, депутатам Жогорку Кенеша, министру здравоохранения с открытым письмом, в котором изложили все требования и проблемы, но ответа не получили.

Напомним, Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав четыре районных ЦСМ Бишкека.