Врачи вновь митингуют у «Белого дома» и требуют повышения зарплат

Врачи бишкекских поликлиник вышли на митинг к «Белому дому».
«Нам надоело ждать повышения зарплаты. В СМИ трубят, президент, премьер-министр, чиновники говорят, что врачам повысили заработные платы, но этого нет», — рассказала врач-гинеколог Айсалкын Джунушалиева.
Она отметила, что ей начисляют 11 тысяч сомов, но на руки она получает 8 тысяч.
Врачи недовольны и введением смешанного приема.
«Коллеги прошли в течение восьми месяцев переобучение, скоро сдавать экзамены, но многие боятся вести смешанный прием. Я отказалась по этой причине проходить переобучение», — продолжила Айсалкын Джунушалиева.
Собравшиеся врачи раскритиковали и оценивание работы по индикаторам. По их словам, по этой системе не оценивается их ежедневная работа.
— недоумевает Айсалкын Джунушалиева.
Врач добавила, что их поликлиника отказалась от такой системы.
Собравшиеся на митинге требуют повысить заработную плату без условий и убрать индикаторы.
Недовольны они и проведенной оптимизацией поликлиник. Теперь за каждой справкой им приходится ездить в головной офис, а медсестры вынуждены ежемесячно сдавать туда отчеты.
Врачи обратились к президенту, премьер-министру, депутатам Жогорку Кенеша, министру здравоохранения с открытым письмом, в котором изложили все требования и проблемы, но ответа не получили.
Напомним, Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав четыре районных ЦСМ Бишкека.