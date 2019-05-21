11:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Врачи вновь митингуют у «Белого дома» и требуют повышения зарплат

Врачи бишкекских поликлиник вышли на митинг к «Белому дому».

«Нам надоело ждать повышения зарплаты. В СМИ трубят, президент, премьер-министр, чиновники говорят, что врачам повысили заработные платы, но этого нет», — рассказала врач-гинеколог Айсалкын Джунушалиева.

Читайте по теме
Ненужный эксперимент. В Бишкеке врачи вновь митингуют против реформ Минздрава

Она отметила, что ей начисляют 11 тысяч сомов, но на руки она получает 8 тысяч.

Врачи недовольны и введением смешанного приема.

«Коллеги прошли в течение восьми месяцев переобучение, скоро сдавать экзамены, но многие боятся вести смешанный прием. Я отказалась по этой причине проходить переобучение»,  продолжила Айсалкын Джунушалиева.

Собравшиеся врачи раскритиковали и оценивание работы по индикаторам. По их словам, по этой системе не оценивается их ежедневная работа.

«По индикаторам я должна выявить беременную женщину на сроке 12 недель и поставить ее на учет. А то, что я потом буду вести ее до родов, получается, не оценивают никак. Это не будет отражаться на моей заработной плате?»  недоумевает Айсалкын Джунушалиева.

Врач добавила, что их поликлиника отказалась от такой системы.

Читайте по теме
Реформа поликлиник Бишкека. Как из гинеколога делают педиатра

Собравшиеся на митинге требуют повысить заработную плату без условий и убрать индикаторы.

Недовольны они и проведенной оптимизацией поликлиник. Теперь за каждой справкой им приходится ездить в головной офис, а медсестры вынуждены ежемесячно сдавать туда отчеты.

Врачи обратились к президенту, премьер-министру, депутатам Жогорку Кенеша, министру здравоохранения с открытым письмом, в котором изложили все требования и проблемы, но ответа не получили.

Напомним, Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав четыре районных ЦСМ Бишкека. 
Ссылка:
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Оптимизация поликлиник. Бишкекские педиатры остались без доплат
Оптимизация поликлиник в Бишкеке. Уволены 22 человека
Оптимизация поликлиник. Объединенные ЦСМ начали работать единой системой
Оптимизация поликлиник. Депутаты Жогорку Кенеша поспорили о реформе
Реформа поликлиник Бишкека. Как из гинеколога делают педиатра
В Минздраве утверждают, что оптимизация поликлиник на врачах не скажется
Против оптимизации. Врачи снова вышли на митинг в Бишкеке
Ненужный эксперимент. В Бишкеке врачи вновь митингуют против реформ Минздрава
Против оптимизации. Бишкекские медики вновь намерены митинговать
Минздрав назвал митинг против оптимизации ЦСМ организованным сопротивлением
Популярные новости
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Бизнес
Бактияр Урдавлетов о&nbsp;том, как стать успешным руководителем проектной компании Бактияр Урдавлетов о том, как стать успешным руководителем проектной компании
Санитарно-экологическая обстановка на&nbsp;Джеруе в&nbsp;норме Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме
Новый магазин O!Store в&nbsp;селе Барскоон ждет своих покупателей Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7