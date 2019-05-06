Дело врачей: аресты как доказательство вины? (о незаконном освобождении А.Батукаева)
Правозащитники считают аресты лаборанта и врачей-онкологов в рамках возобновленного уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева неправомочными и бездоказательными. Почему?
В пресс-конференции принимают участие:
Гульнара Джунушалиева — заведующая детским отделением онкологии;
Анара Кыштобаева — адвокат Э.Макимбетова;
Асель Усенова — д.м.н., МУК;
Кыял Макиева — д.м.н., Центр маммологии;
Светлана Анкудинова — д.м.н, завотделением;
Салтанат Эмилова — дочь профессора Э.Макимбетова;
Ксения Литвинова — дочь лаборанта И.Цоповой;
Динара Аляева — исполнительный директор ОФ «Помогать легко»;
Гульзат Жапанова — мама пациента.