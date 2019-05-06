15:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Видео

Дело врачей: аресты как доказательство вины?

Дело врачей: аресты как доказательство вины? (о незаконном освобождении А.Батукаева)

Правозащитники считают аресты лаборанта и врачей-онкологов в рамках возобновленного уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева неправомочными и бездоказательными. Почему?

В пресс-конференции принимают участие:

Гульнара Джунушалиева — заведующая детским отделением онкологии;
Анара Кыштобаева — адвокат Э.Макимбетова;
Асель Усенова — д.м.н., МУК;
Кыял Макиева — д.м.н., Центр маммологии;
Светлана Анкудинова — д.м.н, завотделением;
Салтанат Эмилова — дочь профессора Э.Макимбетова;
Ксения Литвинова — дочь лаборанта И.Цоповой;
Динара Аляева — исполнительный директор ОФ «Помогать легко»;
Гульзат Жапанова — мама пациента.
Ссылка:
просмотров: 23
Версия для печати
Популярные новости
Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам
Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы&nbsp;&mdash; здоровье вашего сердца Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»