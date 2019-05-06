Дело врачей: аресты как доказательство вины? (о незаконном освобождении А.Батукаева)

Правозащитники считают аресты лаборанта и врачей-онкологов в рамках возобновленного уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева неправомочными и бездоказательными. Почему?

В пресс-конференции принимают участие:

Гульнара Джунушалиева — заведующая детским отделением онкологии;

Анара Кыштобаева — адвокат Э.Макимбетова;

Асель Усенова — д.м.н., МУК;

Кыял Макиева — д.м.н., Центр маммологии;

Светлана Анкудинова — д.м.н, завотделением;

Салтанат Эмилова — дочь профессора Э.Макимбетова;

Ксения Литвинова — дочь лаборанта И.Цоповой;

Динара Аляева — исполнительный директор ОФ «Помогать легко»;

Гульзат Жапанова — мама пациента.