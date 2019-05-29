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Власть

В Жогорку Кенеше появился новый депутат

В Жогорку Кенеше появился новый депутат. Член партии «Кыргызстан» Айнура Аскарова принесла присягу.

В 1998 году она окончила факультет журналистики Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына, в 2008-м — Академию госуправления. С 2015 года учится в аспирантуре Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева по специальности «политология».

Айнура Аскарова работала в газете «Эркин-Тоо», журнале «Замандаш», была пресс-секретарем в Министерстве образования и торага Жогорку Кенеша. После занялась партийной деятельностью.

В связи с назначением депутата Айтмамата Назарова на должность главы Национального энергохолдинга в Жогорку Кенеше появилось вакантное место.
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