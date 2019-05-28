Депутат не верит, что Эркинбек Чодуев сможет реформировать Минсельхоз

У кандидата на пост министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева три диплома о высшем образовании с отличием. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил депутат Иса Омуркулов.

Он отметил, что у кандидата три красных диплома и желание работать. «Три диплома, в общем, голова работает», — заявил нардеп.

Депутат Алтынбек Сулайманов подчеркнул, что Эркинбек Чодуев пять лет работает заместителем министра сельского хозяйства и вряд ли сможет реформировать отрасль. «Вы за пять лет ничего не сделали и не будете делать. Все останется по-прежнему», — сказал он.

Комитет поддержал кандидатуру Эркинбека Чодуева.

Эркинбек Чодуев родился 25 ноября 1963 года в селе Ак-Жар Кара-Суйского района Ошской области. В 1987 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», в 1998-м — Кыргызский государственный университет по специальности «экономист», а в 2004-м там же получил диплом по специальности «юрист».

С 2014 года работает заместителем министра сельского хозяйства.