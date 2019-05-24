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Власть

На должность посла Кыргызстана в Беларуси претендует Эрмек Ибраимов

Брат экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимой Эрмек претендует на должность посла Кыргызстана в Беларуси. Информацию 24.kg подтвердили в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности. 

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Отмечается, что Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

В отставку его отправил в 2016 году экс-президент Алмазбек Атамбаев. Как выяснилось позже, из-за того, что экс-глава государства обиделся на Эльмиру Ибраимову. 

На итоговой пресс-конференции в декабре 2016 года журналисты напомнили Алмазбеку Атамбаеву о заявлении Эльмиры Ибраимовой. По ее словам, внешний долг Кыргызстана превысил порог в 60 процентов от ВВП и республику ждет дефолт. Экс-президент в ответ заявил: «Если бы она продолжала работать в Счетной палате, а ее муж – акимом, она бы делала другие заявления. Внешний долг – $3,7 миллиарда. Можно ничего не делать, ничего не строить и слушать таких оппозиционеров, которые только остались без работы – и сразу в оппозицию». 
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