Водитель главы агентства охраны окружающей среды представлял в Женеве Кыргызстан

В парламенте Кыргызстана критикуют Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Вопрос поднял депутат Улугбек Ормонов.
Как отметил нардеп, 15 миллионов сомов потрачены не по назначению.
Улугбек Ормонов также рассказал, что нештатный сотрудник ведомства семь раз ездил за границу на бюджетные средства. А в конференции в Женеве участвовал водитель руководителя Госагентства охраны окружающей среды.
«Я уже не говорю о кадровой политике. В прошлом месяце был уволен человек, который находился на больничном», — дополнил Улугбек Ормонов.
Массовые нарушения в деятельности ГАООСиЛХ обнаружил в апреле и Совбез. В частности, отмечалось, что на землях лесных хозяйств незаконно были построены зоны отдыха и жилые дома.
Вчера на заседании правительства чиновнику досталось от премьера. Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал главу Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. По его словам, Абдыкалык Рустамов проводит неправильную политику.