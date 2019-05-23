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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (112)

Водитель главы агентства охраны окружающей среды представлял в Женеве Кыргызстан

В парламенте Кыргызстана критикуют Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Вопрос поднял депутат Улугбек Ормонов.

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По его словам, Счетная палата проводила аудит и выявила серьезные нарушения.

Как отметил нардеп, 15 миллионов сомов потрачены не по назначению.

Улугбек Ормонов также рассказал, что нештатный сотрудник ведомства семь раз ездил за границу на бюджетные средства. А в конференции в Женеве участвовал водитель руководителя Госагентства охраны окружающей среды.

«Я уже не говорю о кадровой политике. В прошлом месяце был уволен человек, который находился на больничном», — дополнил Улугбек Ормонов.

Массовые нарушения в деятельности ГАООСиЛХ обнаружил в апреле и Совбез. В частности, отмечалось, что на землях лесных хозяйств незаконно были построены зоны отдыха и жилые дома.

Вчера на заседании правительства чиновнику досталось от премьера. Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал главу Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. По его словам, Абдыкалык Рустамов проводит неправильную политику.
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