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Власть

Охранять леса — много ума не надо. Премьер раскритиковал Абдыкалыка Рустамова

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня на заседании правительства раскритиковал главу Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По его словам, Абдыкалык Рустамов проводит неправильную политику.

«Леса вырубаются, сжигают, древесину продают. Можно выращивать такие породы, которые через 10 лет уже можно использовать как стройматериал. Но Абылгазиева обвиняют в том, что у него есть интерес. В воссозданные леса будут приезжать туристы, будут создаваться рабочие места. Мы же сажаем саженцы, и они не приживаются», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Много ума не надо, чтобы охранять леса. Нужно заниматься развитием», — обратился он к Абдыкалыку Рустамову.
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