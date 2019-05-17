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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (131)

Добыча урана. Президент считает, что события политизировали

«События на Кызыл-Омполе политизировали. Мы знаем, кто за этим стоит», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Балычки.

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По его словам, организацию такого переполоха в то время, когда шла подготовка к туристическому сезону, можно оценить как злостное действие, направленное на подрыв сезона. При этом глава государства уверен, что в такой ситуации все оказались и потому, что правительство вовремя не среагировало.

«В итоге на пустом месте возникла шумиха. Этого не должно было случиться. Учитывая, что вопрос добычи урана в Кызыл-Омполе обсуждался в обществе и вызвал беспокойство людей, еще раз отмечу, что в Кыргызстане не будет добычи урана», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

При этом он отметил, что события на Кызыл-Омполе — результат бардака в горнодобывающей отрасли.

«После вступления в президентскую должность я начал жестко требовать с руководителей горнодобывающей отрасли. В сфере выдачи лицензий процветала обыкновенная купля-продажа, как на базаре. Поэтому в 2018 году предложил тщательно проанализировать выдачу лицензий и провести инвентаризацию, объявлен мораторий на выдачу новых лицензий. Сейчас идут разбирательства в этом деле», — рассказал президент.

Глава государства напомнил, что в настоящее время лицензии выдаются лишь на добычу песка, гравия и земли, а выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых приостановили.
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