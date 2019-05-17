Мэрия Кочкор-Аты проведет ифтар. Опять за казенный счет

Мэрия Кочкор-Аты объявила тендер на проведение ифтара. Об этом сообщает портал государственных услуг.

На приобретение продуктов муниципалитет планирует потратить 67 тысяч 525 сомов. На эту сумму необходимо поставить 450 лепешек из обогащенной муки, посыпанных кунжутом, 50 килограммов боорсоков, по 10 килограммов огурцов и помидоров, по 40 килограммов черешни и яблок, 15 килограммов конфет и 10 килограммов печенья. Также муниципалитет планирует закупить минеральную воду и газированные напитки.

Скорее всего, для разговления мэрия запланировала приготовить плов. В списке покупок рис (50 килограммов), лук, морковь, масло подсолнечное, а также два барана. Указывается, что каждый баран должен быть весом не менее 35 килограммов, молодым и без болезней.

Отметим, это не в первый раз, когда органы местной власти решают провести ифтар за казенный счет. В 2018 году тендеры объявляли Новопавловский айыл окмоту и сельская управа «Кок-Джар». Впоследствии их отменили. В 2017-м такая же ситуация произошла в Нижне-Ала-Арчинском и Фрунзенском айыл окмоту.

