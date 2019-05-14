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Бизнес

На базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию

В Кыргызстане на рынок планирует выйти национальный сотовый оператор. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл» Иманкадыр уулу Эрназар.

По его словам, ОсОО «КТ Мобайл» — дочерняя компания ОАО «Кыргызтелеком». Она создана в 2003 году, получила лицензию и частоты для предоставления услуг сотовой связи стандарта GSM.

«То, как использовать имеющиеся лицензию и частоты, обсуждалось много лет. И только в прошлом году решено задействовать компанию в реализации совместного проекта с одной из действующих сотовых организаций. «КТ Мобайл» сочетает в себе черты как виртуального сотового оператора, потому что будет запускаться на действующей сети, так и независимого оператора со своей лицензией частот», — подчеркнул Иманкадыр уулу Эрназар.

При этом в «КТ Мобайл» заверили, что весь проект по запуску нового национального сотового оператора связи реализуется в строгом соответствии с процедурами госзакупок. Все средства компании будут использованы под контролем представителей собственника ОАО «Кыргызтелеком» и правительства КР.
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