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Общество

Заместитель председателя ГНС — гражданин России?

Сегодня новым заместителем председателя Государственной налоговой службы Кыргызстана назначили Замирбека Чекирбаева.

По информации из открытых источников, он является учредителем НООО «Кыргызский культурный центр «Ала-Тоо — Новосибирск». Кроме него в учредителях числятся Орозбек Аяпбергенович Болтуруков и Рахатбек Токтогулович Байсалов. Все трое указаны как граждане России.

Замирбек Чекирбаев в ГНС займет должность заместителя руководителя по цифровому развитию для продвижения реформ по автоматизации и внедрению цифровых технологий.

В ГНС информацию о российском гражданстве нового заместителя председателя пока не комментируют.

Предыдущего заместителя главы Налоговой службы Кубанычбека Кумашова задержали в рамках уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета республики НДС в пользу ОсОО «Интеррустрейд» и ОсОО «Полларис».
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