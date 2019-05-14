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Власть

Скандал на ифтаре. МИД Кыргызстана продолжает отмалчиваться

МИД Кыргызстана решил отмолчаться по поводу скандальной ситуации с послом Турции на ифтаре, организованном Духовным управлением мусульман республики.

Тем временем демарш посла Женгиза Камила Фырата на ифтаре ДУМК уже поддержал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Хами Аксоя. Он назвал его необходимым и справедливым.

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МИД Турции отметил, что ожидает чувствительного отношения к вопросу ФЕТО не только от официальных властей, но и от всех организаций Кыргызстана.

Напомним, турецкий дипломат Женгиз Камил Фырат возмутился, что ДУМК приглашает на свои мероприятия представителей ФЕТО, в частности, бывшего директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

МИД Кыргызстана на выпад турецкой стороны до сих пор не отреагировал. В ДУМК же заявили, что скандала на ифтаре не было. 
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