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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (98)

Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат устроил скандал на ифтаре, организованном Духовным управлением мусульман Кыргызстана. Видео с разговения опубликовали в социальных сетях.

В муфтияте подтвердили информацию. По их словам, ифтар проходил 8 мая в ресторане «Дасмия». «Когда до разговения осталась пара минут, несмотря на уговоры, посол покинул зал», — сообщили в ДУМК.

На видео Женгиз Камил Фырат возмутился, что ДУМК приглашает на свои мероприятия представителей ФЕТО, в частности, директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 миллионов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации ФЕТО? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов», — заявил посол Турции.

ФЕТО — турецкое общественное движение, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активно в сфере образования (в более чем 140 странах около 1 тысячи 400 школ, открытых сторонниками движения). После попытки военного переворота в Турции в 2016 году власти обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в организации путча. 19 октября 2016 года Организация исламского сотрудничества признала ФЕТО террористической.
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