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Власть

Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с управлением делами президента

Фото из интернета. Мэрия города Чолпон-Аты

Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с управлением делами президента Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил глава городского муниципалитета Талант Сарбагышев.

Предметом судебного разбирательства может стать участок площадью в 5,49 гектара, который относится к зоне городских парков и в соответствии с Генпланом Чолпон-Аты, утвержденным постановлением правительства, входит в категорию зоны озеленения и общего пользования.

На днях в Facebook появилась информация о том, что участок в обход законов приобрел экс-президент Алмазбек Атамбаев. Его заместитель и член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева заявила 24.kg, что сведения ложные.

Мэр Чолпон-Аты подтвердил, что в 2017 году на городской кенеш и муниципалитет аппарат Алмазбека Атамбаева, возглавлявшего тогда страну, действительно оказывал давление и требовал передать землю именно главе государства. В мэрию неоднократно направлял письма и премьер-министр Сапар Исаков, ныне обвиняемый в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ и заключенный под стражу в СИЗО ГКНБ.

«Мы отбивались как могли. Эта земля особой категории и не может быть передана в частные руки. Но в конце 2017-го кенеш Чолпон-Аты большинством голосов отдал участок управлению делами президента», — рассказал Талант Сарбагышев.

С тех пор он числится за этой структурой. Мы хотим обратиться в суд, чтобы вернуть участок. По Генплану на нем должны разбить парк.

Талант Сарбагышев

Он пояснил, что землю они передали согласно постановлению горкенеша, но, какова сейчас судьба участка, он не знает. «Принадлежать частному лицу он не может. Очень надеюсь, что участок так и остался на балансе управделами. Однако мы обратимся в суд, чтобы вернуть его себе. Сейчас строительство там не ведут», — отметил градоначальник.

В пресс-службе главы государства Сооронбая Жээнбекова на вопрос, находится ли до сих пор участок в ведении управления делами, так и не ответили, сославшись на то, что подобной информацией не владеют.

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