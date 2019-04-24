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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (98)

Добыча урана на Иссык-Куле. Премьер пока не решил, что будет с месторождением

Правительство пока не решило, что будет с урановым месторождением. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев поинтересовался, что будет с урановым месторождением на Иссык-Куле.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что по урану распространяется неправильная информация.

«Компания «ЮрАзия» в 2004 году прошла регистрацию. В 2010-м получила лицензию на разведку. В 2012 году подписано лицензионное соглашение. Подписал его Ишимбай Чунуев. До 2015-го продление подписал Дуйшенбек Зилалиев. Все знали, что там будет добываться уран. В 2016 году лицензию опять продлили. В настоящее время разведка завершается. Когда приезжал Владимир Путин, подписывали документы. Говорят, что деньги уже поступили в бюджет, но это не так. ОсОО «Экономи Полимерс РУ» обещало помощь Кара-Балтинскому горнорудному комбинату на $30 миллионов. Эти деньги мы не получили», — сказал он.

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Кабинет министров изучит вопрос и только после обсуждения примет решение. «Нужно провести расследование. А потом решить, будет работать комбинат или нет», — добавил премьер.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
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