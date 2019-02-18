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Власть

По отрицательным мотивам с государственной службы уволили 84 человека

В реестре лиц, освобожденных с госслужбы по отрицательным основаниям, по итогам 2018 года состоят 84 человека. Об этом сообщили в Государственной кадровой службе.

По ее данным, в список вносят сведения о тех, кого уволили из государственных органов или органов МСУ за грубые нарушения трудовой дисциплины, несоблюдение обязанностей и ограничений, предусмотренных в государственной гражданской и муниципальной службе.

В реестр попадают и те, кто представляет подложные документы или заведомо ложные сведения при поступлении на государственную гражданскую или муниципальную службу.
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