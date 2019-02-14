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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (252)

Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассказал об уголовных делах, возбужденных после аварии на ТЭЦ Бишкека.

По его словам, энергетики умышленно укрывали отсутствие крыши и остекления, а также провели неправильный демонтаж оборудования.

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«В результате резкого понижения температуры упал уровень химобессоленной воды. Энергетики не были готовы к отопительному периоду. Ущерб государству составил 89,6 миллиона сомов. Ежегодно на ремонт выделяется 400 миллионов сомов. Через подставные фирмы чиновников средства расходовались на личные цели», — сказал Откурбек Джамшитов.

Он добавил, что по модернизации теплоцентрали заключен заведомо не выгодный договор. «Все строительные материалы приобретены по необоснованной завышенной цене. К примеру, рыночная стоимость двух турбин — $22 миллиона, в отчете указана цена $25 миллионов», — отметил генпрокурор.

По обвинению в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ под арестом находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента, бывший глава Минэнерго Осмонбек Артыкбаев.

Помимо них, на скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.
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