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Власть

В муниципальную собственность вернут еще один детский сад в Бишкеке

Депутаты БГК дали согласие на передачу мэрии Бишкека здания детсада в 11-м микрорайоне, которое занимал Кыргызпатент. Такое решение принято на очередной сессии БГК.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Гульнара Молдобаева спросила у вице-мэра Бишкека Бакыта Дуйшенбиева, имеется ли у муниципалитета постановление правительства о передаче в муниципальную собственность здания детского сада. Он ответил, что до принятия постановления горкенеш должен дать свое согласие.

«Мы давали уже согласие на принятие соседнего с мэрией здания, относящегося к Международному университету Кыргызстана. Не получится ли то же самое?» — поинтересовалась Гульнара Молдобаева.

Бакыт Дуйшенбиев сказал, что постановление кабмина по этому вопросу так и не вышло по ряду причин, хотя горкенеш давал согласие.

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По его словам, на капитальный ремонт детсада потребуется 19 миллионов сомов. Депутатам предложили проголосовать за передачу детсада, а после вынесения решения правительства в трехмесячный срок внести предложение о выделении средств на ремонт.

Кроме того, депутат от фракции СДПК Жумабек Салымбеков предложил дать протокольное поручение мэрии инициировать вопрос передачи в муниципальную собственность здания детского сада по улице Московской, 163/1.

«На сегодня здание занимает судебный департамент Верховного суда. Данный сад построен заводом имени Ленина. В 1995 году земельный участок незаконно продан колледжу для организации детского сада», — рассказал он. 

В настоящее время семь муниципальных детсадов в Бишкеке занимают госорганы.
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