Привлечение инвестиций. СДПК признала работу правительства неудовлетворительной

Парламентская фракция СДПК признала работу правительства неудовлетворительной в части привлечения инвестиций. Решение принято сегодня на заседании.

Вопрос на обсуждение вынес депутат Рыскелди Момбеков. «Работу кабмина нужно признать неудовлетворительной и рассмотреть ответственность чиновников. Надо рассмотреть обоснованность существования Агентства по привлечению инвестиций», — сказал он.

Его коллега Айнуру Алтыбаева недовольна тем, что у министра экономики Олега Панкратова нет экономического образования. Она предложила рассмотреть и его соответствие занимаемой должности.

Члены фракции согласились с этими предложениями.