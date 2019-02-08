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Власть

Привлечение инвестиций. СДПК признала работу правительства неудовлетворительной

Парламентская фракция СДПК признала работу правительства неудовлетворительной в части привлечения инвестиций. Решение принято сегодня на заседании.

Вопрос на обсуждение вынес депутат Рыскелди Момбеков. «Работу кабмина нужно признать неудовлетворительной и рассмотреть ответственность чиновников. Надо рассмотреть обоснованность существования Агентства по привлечению инвестиций», — сказал он.

Его коллега Айнуру Алтыбаева недовольна тем, что у министра экономики Олега Панкратова нет экономического образования. Она предложила рассмотреть и его соответствие занимаемой должности.

Члены фракции согласились с этими предложениями.
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