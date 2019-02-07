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Власть

Шквал критики. Кому из министров пора в отставку? Опрос

Фото из интернета. Дом правительства Кыргызстана

Последние несколько дней в Жогорку Кенеше и не только просто шквал критики в отношении как премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, так и отдельных членов правительства.

Возможно, это подготовка к отставке всего кабинета министров. Хотя критикуют далеко не всех чиновников, ведь некоторых из них назначили совсем недавно, например, глав Министерства финансов и Министерства транспорта и дорог.

Мы выбрали только тех министров, в отношении которых критики больше всего, а за их ведомствами тянется шлейф скандалов.

А по вашему мнению, кто из министров явно не на своем месте? Можно дать несколько вариантов ответов.

Кому из министров пора в отставку?

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