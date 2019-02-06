Скандал с реанимобилями. В Кыргызстан приедут представители банка и компании

Представители компании Dutch Health и Германского банка развития KfW в феврале приедут в Кыргызстан для переговоров по поставкам машин скорой помощи. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Он отметил, что в начале декабря 2018 года Министерство здравоохранения направило претензии поставщику, чтобы он вернул либо полученные средства, либо поставил другие машины. Об этом известили и немецкий банк, и консалтинговую компанию.

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«Ждем ответа. Если его не будет, обратимся в арбитражный суд. В феврале представители компании и банка приедут в КР», — сказал чиновник.

Напомним, что Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017-го. Поставить машины должны были до 22 июня, а ввести в эксплуатацию — до 22 июля. Автомобили растаможили в декабре 2017 года, однако ни одну карету скорой помощи не ввели в эксплуатацию.

Космосбек Чолпонбаев добавил, что компания не выполнила свои обязательства, прописанные в договоре.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что восемь из 15 автомобилей можно принять после устранения недостатков. Но позднее решили, что ни один автомобиль нельзя принять в эксплуатацию.