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Общество

Скандал с новыми машинами «скорой». Поставщик готов судиться с Минздравом

В Кыргызстане набирает обороты скандал с новыми машинами скорой медицинской помощи, предназначенными для Бишкека и Оша.

Транспорт, который так необходим для оперативного обслуживания пациентов, с декабря 2017 года стоит на автобазе. Чиновники, ссылаясь на множественные недочеты, принимать машины отказываются, а поставщик не торопится их устранять.

Общая стоимость 15 автомобилей составила 1,18 миллиона евро.

История длиною в год

Вопрос тянется с марта 2017-го, когда заключили контракты на поставку товара.

Поставить машины должны были до 22 июня, а ввести их в эксплуатацию — до 22 июля. Однако ни в августе, ни даже в ноябре ни одну карету скорой помощи не ввели в эксплуатацию. Растаможили транспорт лишь в декабре.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах машин.

Длина кузова автомашин «Хендай Портер» превышает указанный в контракте параметр почти на 1 метр, а высота медицинского салона машин «Тойота Хайс» ниже требуемого на 25 см. В машинах «Тойота Хайлюкс» отсутствует стационарная система подачи кислорода.

Кроме того, часть автомобилей имеет механические повреждения кузова (царапины, вмятины).

Минздрав Кыргызстана не может принять машины в таком состоянии. Глава ведомства Талантбек Батыралиев заявил о готовности вернуть их поставщику.

Кто как видит недостатки

Поставщик же, как сообщил ИА «24.kg» местный представитель компании Dutch Health BV (Нидерланды) Азат Боталиев, готов судиться с Минздравом.

Задержку с поставкой он объясняет тем, что контракт пришелся на месяц Рамазан, когда в ОАЭ (страна, где расположен завод по переоборудованию машин) никто не работал.

«Плюс часть машин везли в Дубай из Европы, часть — из Южной Кореи. А в октябре были проблемы на границе. Мы это все писали в Минздрав, но никто эти причины не учитывает. По условиям контракта мы не могли разделить машины: они шли в одном лоте, мы бы их потом просто не растаможили», — объяснил Азат Боталиев.

«Мы согласны с некоторыми недостатками, и мы их устраним. Но для этого требуется время», — сказал он.

На вопрос, как будут устранять неполадки в виде низкого салона и длинного кузова, Азат Боталиев ответил: «Это не недостатки, тут как посмотреть. Высокие машины требуют радикального изменения, придется резать крышу. Но при этом никто нам не дает на это официальную бумагу, и есть риск, что эти машины у нас потом вообще не примут. Придраться можно всегда. Где-то требуют увеличить полезное пространство, а где-то уменьшить. Они сами себе противоречат. Сегодня мы получим официальное письмо от голландцев с возмущениями, к чему такие придирки».

«Несоответствие техническим спецификациям, это когда мы, например, поставили другую модель, или с другим двигателем, — считает он. — А тут из-за 20 сантиметров разрывать такой серьезный контракт на миллион евро! Тем более вопрос резонансный, когда машин для скорой помощи не хватает».

Это, я считаю, не совсем разумно. Не жалко ли машины резать только в угоду тому, что кому-то в ней надо ездить стоя?! Сейчас машины высотой 1 метр 60, а они хотят 1 метр 80.

Азат Боталиев
«Минздрав все показал с негативной стороны. К примеру, говорят, что не хватает четырех одноразовых наконечников для аспираторов, а сами аспираторы не требуются по спецификации. Они просто ищут повод придраться», — считает представитель нидерландской компании.

Он не видит практически никаких препятствий для того, чтобы машины выпустили на линии: «Конечно, не прямо сегодня. Там есть единственный недочет, с которым мы согласны. Это материал крыши в салоне — он должен быть легко моющимся, обрабатываемым, а он у нас тряпичный. Обшить потолок не проблема, это вопрос 17-20 тысяч сомов».

Признает Азат Боталиев и еще один недостаток: «В одном типе машин практически не остается места для ног сопровождающего. Но мы скамейку заменим на кресла, чтобы сопровождающие сидели не поперек машины, а параллельно ее оси».

Поспешишь — всех вокруг разозлишь

Удивительно то, почему Минздрав выбрал поставщиком Dutch Health BV. «Ранее эта же компания уже поставляла 8 реанимобилей кустарного производства по цене $137 тысяч за одну машину. Хотя на эту же сумму можно было купить 24 машины. Нынешние машины стоят около $80 тысяч, хотя на сайтах российских компаний я видел новые машины на базе «Мерседеса», полностью оборудованные, за $40 тысяч», — сказал ИА «24.kg» член Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев.

То есть мы могли купить в два раза больше машин. А потом у нас говорят об отсутствии санитарного транспорта.

Айбар Султангазиев
«Причем 1,18 миллиона евро — это не грант, деньги поступили в бюджет Минздрава, и тендер проводило министерство. В комиссии были сотрудники МЗ КР. В итоге они и выбрали поставщика», — подчеркивает он.

Кстати, и сам Азат Боталиев признает: представитель Минздрава Самат Тойматов летал на предотгрузочную проверку автомобилей в ОАЭ в сентябре 2017-го.

Неужели у него тогда не возникло претензий? «Претензии были, и мы их собирались устранить, но нас торопили с поставкой», — ответил Азат Боталиев.

Компетентное мнение

Глава Центра экстренной медицинской помощи города Бишкека Искендер Шаяхметов считает, что представитель поставщика лукавит.

«В составе бригады один врач и два фельдшера. При этом в салоне вместо трех кресел только одно кресло и скамья вдоль борта. Между носилками и скамьей расстояние настолько небольшое, что даже нога не помещается. Как в таких условиях медики должны оказывать помощь, проводить реанимацию? — задается вопросом он. — Эти машины предназначены именно для реанимационной службы».

«Техническую спецификацию поставщик предоставил с теми размерами, которые нас устраивали, и сам же их не выполнил. Машина в салоне уже, короче и ниже по высоте. Медику там не развернуться, он не сможет сделать инъекцию пациенту. Никто уже не говорит, чтобы стоя ехать. Работать в этих машинах невозможно», — подчеркнул глава центра.

Как член рабочей группы я категорически против кустарной переделки салона. Все должно делаться в заводских условиях.

Искендер Шаяхметов
«А поставщик, по данным посреднической компании, уже какой-то длинный кузов начал резать. Это будет то же самое, как и с теми 8 реанимобилями, которые начали ржаветь и гнить по швам. Хотя машинам не полные два года, — предупреждает он. — За такие астрономические деньги можно было бы получить нормальные машины».

Искендер Шаяхметов предлагает два варианта решения проблемы: возвратить машины в ОАЭ на переделку заводу либо отказаться от машин вовсе, расторгнув контракт. Но второй вариант практически не выполним: 80 процентов средств уже оплачено.

Пока поставщик и чиновники Минздрава перекидывают вину друг на друга, бишкекчане ждут оперативной медпомощи. Старый спецтранспорт на ладан дышит. И не сегодня-завтра врачам вообще будет не на чем выезжать к умирающим больным.

Бишкек нуждается сегодня в 100 круглосуточных бригадах скорой медпомощи, а в городе их 38.
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