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Власть

Депутат отозвал законопроект о пожизненном содержании премьеров и спикеров

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров отозвал законопроект о пожизненном содержании экс-премьер-министров и бывших торага Жогорку Кенеша. Информацию он подтвердил 24.kg

По его словам, он временно отзывает документ с общественного обсуждения. Причину отзыва автор поправок, которые вызвали негативную реакцию в обществе, не пояснил. 

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Документ предлагает установить, что бывшие президент, премьер-министр и спикер парламента не могут привлекаться к уголовной и административной ответственности за действия и бездействия, совершенные ими в период осуществления полномочий. Их не могут задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу либо личному досмотру.

Есть оговорка, что неприкосновенность можно снять решением двух третей депутатов парламента. Мирлан Бакиров утверждает, что принятие законопроекта дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не потребует. 
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