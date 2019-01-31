Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предлагает пожизненно содержать за счет бюджетных средств бывших президентов, премьер-министров и спикеров Жогорку Кенеша. Законопроект о высших должностных лицах вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается установить, что бывшие президент, премьер-министр и спикер парламента не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности за действия и бездействия, совершенные ими в период осуществления полномочий, а также задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу либо личному досмотру.

При этом есть оговорка, что неприкосновенность можно будет снять решением двух третей депутатов парламента.

За счет государства всем трем высшим представителям власти предлагается установить пожизненное гособеспечение в виде заработной платы, установленной в соответствии с законодательством, предоставить служебное жилье, транспорт спецназначения, спецохрану.

Кроме того, бывшим руководителям Мирлан Бакиров считает нужным выделять средства на расходы для представительских целей внутри страны, покрывать траты на зарубежные поездки, давать госстрахование и предоставлять госдачу.

Бывшим президенту, премьеру, спикеру и членам их семей также должно быть предоставлено специальное медицинское, санаторно-курортное и бытовое обслуживание.

При этом в справке-обосновании Мирлан Бакиров утверждает, что принятие данного законопроекта дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не потребует. А свою инициативу он объясняет тем, что это решение обеспечит единство и преемственность государственной власти, независимость их деятельности от правовых, социальных и бытовых условий.