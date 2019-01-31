14:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предлагает пожизненно содержать за счет бюджетных средств бывших президентов, премьер-министров и спикеров Жогорку Кенеша. Законопроект о высших должностных лицах вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается установить, что бывшие президент, премьер-министр и спикер парламента не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности за действия и бездействия, совершенные ими в период осуществления полномочий, а также задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу либо личному досмотру.

При этом есть оговорка, что неприкосновенность можно будет снять решением двух третей депутатов парламента.

За счет государства всем трем высшим представителям власти предлагается установить пожизненное гособеспечение в виде заработной платы, установленной в соответствии с законодательством, предоставить служебное жилье, транспорт спецназначения, спецохрану.

Кроме того, бывшим руководителям Мирлан Бакиров считает нужным выделять средства на расходы для представительских целей внутри страны, покрывать траты на зарубежные поездки, давать госстрахование и предоставлять госдачу.

Бывшим президенту, премьеру, спикеру и членам их семей также должно быть предоставлено специальное медицинское, санаторно-курортное и бытовое обслуживание.

При этом в справке-обосновании Мирлан Бакиров утверждает, что принятие данного законопроекта дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не потребует. А свою инициативу он объясняет тем, что это решение обеспечит единство и преемственность государственной власти, независимость их деятельности от правовых, социальных и бытовых условий.
Ссылка:
просмотров: 10709
Версия для печати
Материалы по теме
Не так поняли. В Жогорку Кенеше поясняют, что хотел депутат Мирлан Бакиров
Депутат отозвал законопроект о пожизненном содержании премьеров и спикеров
Пожизненно содержать премьеров и спикеров. Вы согласны?
Выгнали за неопрятный вид. Вице-спикер парламента попросил прощения у чиновника
Правительство забраковало законопроект о передаче непригодных пастбищ в аренду
Не депутаты, а базаркомы, говорят в народе. Вице-спикер Жогорку Кенеша возмущен
В Жогорку Кенеше придумали заработок для айыл окмоту
Эхо модернизации ТЭЦ. Чиновники не могут освоить средства, потому что боятся
Парламентте мөңгүлөрдү көрүп келгенден кийин гана чечим кабыл алуу сунушталды
Депутаты опять хотят разрешить переименовывать села в честь известных земляков
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в&nbsp;гараж правительства После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в гараж правительства
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат