Президент утвердил ввод штрафов за выпас домашних животных на скотомогильниках

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 13 сентября.

Документ вводит административную ответственность за нарушение правил и требований идентификации животных, ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, правил содержания мест, отведенных для захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных (скотомогильников, биотермических ям и крематориев), выпас скота на территории скотомогильников, биотермических ям и крематориев.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.