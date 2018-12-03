Президент выделил 5 миллионов сомов социальным стационарным учреждениям

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда главы государства выделяется 5 миллионов сомов для оказания материальной помощи социальным стационарным учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что по 2,5 миллиона сомов выделено Минтруда и социального развития и Минобразования и науки. Помощь приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечают сегодня.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к кыргызстанцам. Глава государства подчеркнул, что сегодняшняя дата — это напоминание о том, что инвалиды нуждаются в особой заботе.

«Отношение к инвалидам — показатель гуманности общества. Обязанность государства — поддержка и помощь, создание условий для их полноценной жизни, труда, удовлетворения их социальных и культурных запросов. Забота о гражданах с ограниченными возможностями здоровья и впредь останется одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. Вместе с тем работодатели обязаны бережно относиться к таким гражданам при принятии их на работу. Стране важны труд и энергия каждого члена общества. Общество, где царит согласие, отзывчивость и милосердие, всегда будет успешным», — говорится в обращении.

«Вызывают уважение и восхищение терпеливость, активная жизненная позиция наших граждан, которые, несмотря на трудную жизненную ситуацию, ежедневно и ежечасно проявляют несгибаемую волю и самоотверженность. Сохраняйте оптимизм, ставьте перед собой цели и добивайтесь их, опираясь на поддержку и понимание государства и общества», — пожелал Сооронбай Жээнбеков.