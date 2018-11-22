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Общество

В мэрии Оша опровергают российское гражданство Таалайбека Сарыбашова

В мэрии Оша опровергают российское гражданство главы города Таалайбека Сарыбашова. Об этом 24.kg сообщили в аппарате муниципалитета.

По его данным, информация о гражданстве России у мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова не соответствует действительности. 

В пресс-службе мэрии со ссылкой на самого градоначальника заявили, что он российского гражданства не получал. Таалайбек Сарыбашов — гражданин Кыргызстана.

По сведениям самого мэра Оша, в 2002 году он был мигрантом и работал в Новосибирске.

Член фракции СДПК Ирина Карамушкина сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила, что мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов имеет гражданство России.
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