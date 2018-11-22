Мэр города Ош является гражданином России

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев является гражданином России. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

По закону государственные и муниципальные служащие не могут быть гражданами другого государства. Однако, по информации Ирины Карамушкиной, у Таалайбека Сарыбашева есть российское гражданство. В России ему присвоен ИНН.

Она просит ГКНБ представить информацию, как Таалайбек Сарыбашев, имея российское гражданство, мог занимать должность полномочного представителя правительства в Ошской области и стать мэром Оша.