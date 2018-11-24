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Власть

Алмазбека Атамбаева предложили лишить неприкосновенности

На курултае оппозиции «Кыргызстан: вчера, сегодня, вчера» работу VI созыва Жогорку Кенеша признали неудовлетворительной. Решение принято сегодня большинством голосов делегатов.

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Итоги работы первого года президента Сооронбая Жээнбекова при этом признали удовлетворительными.

Также предложено снять неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева и дать правовую оценку его правлению. Участники курултая поддержали предложения докладчика о создании специальной комиссии по расследованию дел в отношении Алмазбека Атамбаева: о его богатстве, узурпации власти, использовании внешних долгов и других резонансных фактах.

Кроме того, участники курултая обратились к президенту и парламенту с просьбой пересмотреть дела политических узников.
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