Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Дамир уулу Максат назначен директором Департамента туризма.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Дамир уулу Максат назначен заместителем министра — директором Департамента туризма.
Прежний глава Азамат Жаманкулов назначен министром культуры, информации и туризма.
Трудовую деятельность начал в 2007 году менеджером программы в Counterpart International Inc.
Работал экономистом в «Мол Булак Финанс», сооснователь компании Kyrgyz Tour Service.
2010-2011 — координатор по экспортному партнерству в Центральной Азии регионального проекта по либерализации торговли и таможни USAID;
2014-2015 — эксперт, аналитик в консалтинговом и исследовательском центре CAI Consulting;
2012-2018 — эксперт по развитию цепочек добавленной стоимости и финансированию ЦДС программы «Содействие устойчивому экономическому развитию» в Германском обществе по международному сотрудничеству (GIZ).
Эркебай Мурзабеков назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов.
Другими распоряжениями освобождены от должностей исполнительный директор Агентства по защите депозитов Жыргалбек Касымов и заместитель Саматбек Джумашев.
Трудовую деятельность начал в 1986 году научным сотрудником НИИ Госплана Киргизской ССР.
В банковской сфере с 1991 года.
2005-2006 — начальник Управления экономики, промышленности и торговли аппарата премьер-министра КР;
2006-2009 — эксперт отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;
2009-2010 — эксперт службы развития территорий Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ).
До нового назначения Эркебай Мурзабеков возглавлял с 2013 года «РСК Банк».
О кадровых перестановках с 5 по 9 ноября читайте здесь.