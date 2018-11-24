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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Дамир уулу Максат назначен директором Департамента туризма.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Дамир уулу Максат назначен заместителем министра — директором Департамента туризма.

Прежний глава Азамат Жаманкулов назначен министром культуры, информации и туризма.

из интернета
Фото из интернета. Дамир уулу Максат
Дамир уулу Максат окончил Кыргызский аграрный университет и Вартбургский колледж (США) по специальности «экономика»;  прошел практический курс «Мини-аналогия магистратуры по бизнес-управлению» в Кыргызско-японском центре человеческого развития (Кыргызстан).

Трудовую деятельность начал в 2007 году менеджером программы в Counterpart International Inc.

Работал экономистом в «Мол Булак Финанс», сооснователь компании Kyrgyz Tour Service.

2010-2011 — координатор по экспортному партнерству в Центральной Азии регионального проекта по либерализации торговли и таможни USAID;
2014-2015 — эксперт, аналитик в консалтинговом и исследовательском центре CAI Consulting;
2012-2018 — эксперт по развитию цепочек добавленной стоимости и финансированию ЦДС программы «Содействие устойчивому экономическому развитию» в Германском обществе по международному сотрудничеству (GIZ).

Эркебай Мурзабеков назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов.

Другими распоряжениями освобождены от должностей исполнительный директор Агентства по защите депозитов Жыргалбек Касымов и заместитель Саматбек Джумашев.

из интернета
Фото из интернета. Эркебай Мурзабеков
Эркебай Мурзабеков родился 18 января 1964 года в селе Джанги-Джер. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 1986 году научным сотрудником НИИ Госплана Киргизской ССР.

В банковской сфере с 1991 года.

2005-2006 — начальник Управления экономики, промышленности и торговли аппарата премьер-министра КР;
2006-2009 — эксперт отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;
2009-2010 — эксперт службы развития территорий Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ).

До нового назначения Эркебай Мурзабеков возглавлял с 2013 года «РСК Банк».

О кадровых перестановках с 5 по 9 ноября читайте здесь.
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