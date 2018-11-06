100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2017 году

Экс-президент Алмазбек Атамбаев заработал за 2017 год 100 миллионов 118 тысяч сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба со ссылкой на декларацию о доходах бывшего главы государства.

Согласно отчету, за 12 месяцев декларант потратил 77 миллионов сомов. Доходы его близких родственников за год составили 738 тысяч 331 сом. В собственности у Алмазбека Атамбаева земли сельхозназначения и постройки.

Имуществом по декларации в стопроцентном объеме владеет родственник Алмазбека Атамбаева — Сеидбек Атамбаев. На него также оформлены хозяйствующие субъекты с правом распоряжаться уставным капиталом.